Famosos celebram 25 de Abril nas redes sociais

É fundamental manter vivos os símbolos do 25 de Abril para que nos recordemos sempre de onde viemos, onde estamos e para onde não queremos voltar. Vivemos tempos em que vários países mostram sinais de avanço de líderes políticos que defendem nacionalismo extremo e demonstram desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e económica. Celebre-se sempre, mesmo que seja dentro de nossas casas! Gosto particularmente desta imagem pelo carácter simbólico que encerra mas também por uma questão pessoal. Pedro Bandeira Freire era o pai do Diogo, a criança que coloca o cravo no cano da espingarda. O Pedro foi o criador dos cinemas Quarteto e ofereceu-me a possibilidade de ver os filmes que quisesse num período da minha vida em que não havia dinheiro para bilhetes. Vi centenas de filmes no Quarteto e estou convencido que aí nasceu a fantasia de ser actor. Durante muitos anos guardei para mim essa vontade por achar que frustrava as expectativas da minha família. Já frequentava o terceiro ano do Tecnico quando tomei a grande decisão para a minha vida. Porque liberdade também é poder escolher o que se quer ser.