Famosos em Coimbra na segunda noite dos Coldplay

Vários famosos estiveram na noite desta quinta-feira em Coimbra para o segundo concerto de uma série de quatro da banda britânica Coldplay.

Segunda noite, segunda ronda de famosos: depois de Cristina Ferreira, de jogadores do Sporting ou do treinador do FC Porto Sérgio Conceição, outras caras conhecidas do grande público assistiram na noite desta quinta-feira ao segundo concerto, de uma série de quatro, da banda britânica Coldplay.

“E não é que também vim aos Coldplay. Sem esperar. Decisão de última hora. Que espetáculo! Muito mais genuíno do que esperava. Electrizante”, descreveu a apresentadora do “Alô Portugal”, da SIC, Ana Marques.

A atriz da TVI e influenciadora digital Margarida Corceiro foi ao Estádio Municipal de Coimbra com a amiga e cantora April Ivy e, ainda da TVI, o jornalista Marcos Pinto não quis perder o espetáculo da banda de Chris Martin.

Os Coldplay “folgam” nesta sexta-feira e voltam a atuar em mais duas datas esgotadas neste fim de semana.