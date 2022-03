Famosos festejam vitória de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP

Em casa, os famosos apoiaram e festejaram a vitória de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP no Grande Prémio de Portugal.

As figuras públicas reuniram nas redes sociais para assinalar a vitória do piloto português na 14.ª e última corrida da temporada, que decorreu este domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

“O maior! Que vitória! Parabéns e obrigado”, destacou Pedro Ribeiro numa publicação no Instagram.

Pedro Fernandes também parabenizou o piloto português. “Parabéns Campeão! No próximo ano a pergunta é: quem é que ficará em segundo? Gigante”.

“Parabéns Miguel Oliveira. Enorme”, afirmou Jorge Gabriel.

Além dos apresentadores e radialistas, vários aplaudiram a vitória de Miguel Oliveira.