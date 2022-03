Famosos prestam homenagem a Rogério Samora: “Obrigada por tudo!”

Rogério Samora perdeu a vida aos 63 anos, esta quarta-feira, 15 de dezembro, depois de 150 dias em coma. O ator sofreu duas paragens cardiorrespiratórias no verão durante as gravações da novela “Amos Amor”, da SIC.

Com a partida do intérprete, que tinha regressado esta semana ao hospital Amadora-Sintra para ficar em observação, são vários as caras conhecidas que prestaram homenagem ao artista.

Miguel Costa, Rita Salema, Filipa Nascimento, Carolina Loureiro e Diogo Infante são só alguns dos nomes que dedicaram palavras de pesar a Rogério Samora.

“Um espírito inquieto, que procurava sempre fazer melhor. Como se não fosse já um dos melhores. Que muitas vezes só precisava de um abraço, ou que o ouvissem. Uma pinta do caraças. Aprendi muito contigo, Rogério. Obrigado. Descansa em paz”, escreveu Miguel Costa.

Também Rui Unas escreveu um texto dedicado ao ator. “Adeus, meu bom Rogério. Havia sempre a esperança que não fosses embora já. Foste o meu “padrinho” na minha estreia no cinema em 2003 nos “Imortais’ “, começou por dizer.

“Foste tão amigo, quase “paternal”, na forma como me ajudaste em tudo porque eu tremia em cada cena. Desde daí, o carinho e a alegria foi uma constante sempre que estávamos juntos. Felizmente, a última imagem que tenho tua foi a sorrires para mim. Abraço forte, meu amigo, onde que estejas, que estejas em paz. A tua saudável loucura e talento ficarão na nossa memória para sempre. És imortal para quem ficou cá”, rematou.

Já Filipa Nascimento foi mais sucinta nas palavras e apenas escreveu: “Meu Rogério”, com um coração à frente.

“Meu querido Rogério, neste dia ficámos com a esperança de voltarmos a trabalhar. Deixo-te um beijinho muito grande e um obrigada por tantas histórias bonitas que nos contaste”, disse Rita Salema.

A apresentadora Liliana Campos também prestou uma última homenagem ao intérprete: “Ficam as memórias das partilhas que fizemos, do carinho com que me tratavas (e não, não eras carinhoso assim para todos, eu sei), das gargalhadas que demos, por causa desse teu humor verdadeiramente sarcástico e corrosivo. Ultimamente, estávamos juntos, aqui na família SIC, e por isso cruzávamos-mos muito mais vezes e tínhamos mais tempo para falar de uma das paixões que nos unia – as viagens. Já tenho saudades dessa tua loucura boa. O legado que deixas enquanto ator é extraordinário. A tua entrega e profissionalismo quer no teatro, na cinema ou na televisão, ficam como um enorme exemplo para todos. Obrigada tudo o que nos deste. Um beijinho, meu amigo”.

“Que notícia triste… Obrigada pelas horas de conversa, pelos preciosos conselhos que guardarei para sempre comigo, pelas inúmeras gargalhadas… Obrigada por tudo, na verdade. Um abraço muito apertado daqui até”, comentou Margarida Serrano.

Melania Gomes apenas escreveu: “Meu querido Rogério…”

Por sua vez, Carolina Loureiro não conseguiu deixar passar em branco a morte do amigo e colega. “Faltam-me as palavras… serás eterno no meu coração. Obrigada por tudo! Descansa em paz”, lamentou.

“Querido Rogério fica aqui guardada no coração a minha habitual mensagem de Natal. Um aplauso para o nosso querido Rogério”, desabafou João Baião.

Diogo Infante também assinalou a morte de Rogério Samora. “Os nossos caminhos cruzaram-se pouco e nunca fomos próximos, mas lamento profundamente que o Rogério tenha partido tão prematuramente. O meio artístico fica mais pobre. Um forte abraço de coragem à família e amigos”.

“Adeus Roger. Descansa em Paz”, disse Jorge Corrula.

Recorde-se que Rogério Samora teve uma longa carreira marcada pela passagem por novelas como “Nazaré”, “Amor Amor”, “Destinos Cruzados”, entre outras. A sua estreia nas telenovelas ocorreu em 1982, na RTP1, na trama “Vila Faia”.