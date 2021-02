Famosos reagem à morte de Carmen Dolores com consternação

Nuno Santos, diretor-geral da TVI, foi um dos primeiros a reagir: “A notícia da partida de Carmen Dolores deixa, nos muitos que a apreciavam, no teatro, na cultura e em geral no país, um vazio difícil de preencher. Carmen Dolores foi uma das grandes atrizes da sua geração. Também fez cinema e televisão, mas foi no teatro – arte maior – que deixou uma marca. Lembro-me sempre dela, suave, doce e eternamente bela, em conversas tarde fora nos meus dias da RTP. Paz à sua Alma de artista”, escreveu o responsável do quarto canal.