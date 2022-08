Famosos reagem à morte de Jô Soares: as melhores memórias

Muitos famosos reagiram, esta sexta-feira, 5 de agosto, à morte do humorista Jô Soares, lamentando o sucedido. E lembraram histórias.

Nuno Markl lembrou a entrevista que teve com Jô Soares no “Programa do Jô”, em 2013: “Ainda não sei bem como isto aconteceu, mas eis uma formiga de óculos a ser entrevistada por um gigante, no ‘Programa do Jô’, nos idos de 2013. Estou muito grato pela simpatia dele, pela cumplicidade dele e pela maneira divertida como superámos o meu trauma de infância (em miúdo eu tinha medo do macaco do genérico de ‘O Planeta dos Homens’)”.

“Tinham-me dito que o Jô Soares era uma estrela ‘maior do que a vida’ e que não gostava de conhecer pessoalmente os convidados antes de estar com eles no sofá. Este vosso amigo, sempre desastrado, enfiou-se por caminhos errados no estúdio da Globo, em São Paulo, e, de repente, dou com ele atrás de uma cortina, a concentrar-se, sozinho, de mãos nos bolsos, a instantes da gravação começar. ‘Oi, meu querido, muito prazer’, disse ele com um sorriso. ‘É pelo outro lado’. Acho que se não lhe fiz uma vénia de desculpas, estive perto disso”, recordou.

“Minutos depois, estávamos em palheta tão informal e calorosa que me esqueci do essencial: eu estava ali com o Jô Soares e acho que, todos estes anos depois, ainda não processei inteiramente esse facto. Se não houvesse o vídeo e as fotos diria que tinha sonhado. Mesmo assim, não sei”, prosseguiu.

“À parte deste momento, cresci com os sketches dele – ‘Viva o Gordo’ e o ‘Planeta dos Homens’ a juntarem-se ao ‘Flying Circus’ e ao ‘Tal Canal’ como ingredientes neste caldeirão que me alimentou o sentido de humor. Obrigado por tudo”, rematou.

Já Maria João Bastos contou que quando passou pelo formato do comediante acabou por surpreender Jô Soares com um autógrafo do ator John Malkovich. “Obrigada, Jô Soares, pelo carinho de sempre!” começou por escrever.

“Nesse dia era a entrevistada, mas fui eu que lhe fiz uma surpresa! Surpreendi-o com um autógrafo do John Malkovich, de quem eu sabia que ele era grande fã! Que bom que foi dar-lhe essa alegria!” acrescentou, agradecendo de seguida: “Obrigada por tanta alegria que sempre nos deu ao longo da sua brilhante vida! Um beijo especial à família. Os meus sentimentos”.

Por sua vez, Iva Domingues agradeceu ao humorista as gargalhadas. “Obrigada, pelas gargalhadas… Até sempre, querido Jô Soares”, pode ler-se na legenda da publicação da apresentadora da TVI.