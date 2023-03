Famosos reagem à morte de Rui Nabeiro: “Um homem maior”

Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, morreu este domingo, 18 de março, aos 91 anos, devido a problemas respiratórios. Muitos famosos lamentam o desaparecimento do empresário.

A morte do empresário de Campo Maior foi alvo de destaque nas publicações de vários rostos conhecidos que decidiram prestar uma última homenagem.

Fátima Lopes foi uma dessas figuras públicas que, no seu perfil de Instagram, assinalou a morte de Rui Nabeiro.

“É com profunda tristeza que soube da partida do meu querido amigo Comendador Rui Nabeiro. Uma pessoa única, com um coração raro, um respeito pelo outro como poucos conseguem ter e uma alegria de menino sempre que fazia alguém feliz. Sempre me recebeu como uma filha ou neta”, começou por escrever.

“Acarinhou-me em alguns momentos difíceis da minha vida e a certeza com que me dizia ‘vai correr tudo bem’, sossegava-me o coração. Vou ter muitas saudades do Sr. Comendador, mas mais ainda do amigo, que no meu coração é eterno”, rematou.

Já Cristina Ferreira optou por partilhar apenas uma imagem do empresário e escrever: “Um homem maior”.

Rita Ferro Rodrigues não foi exceção e decidiu deixar uma mensagem de despedida a Rui Nabeiro. “O comendador encantador. Muitos textos vão ser escritos e ainda bem. Ainda bem que tantas vezes o homenageámos e lhe dissemos como era especial e único. Porque era. Que os seus valores humanistas e legado de trabalho, honestidade e respeito pelo próximo, sejam eternos”, começou por escrever.