Famosos rumam a Coimbra para assistir ao terceiro concerto dos Coldplay

Muitos famosos rumaram este sábado, 20 de maio, até à cidade de Coimbra para assistir ao terceiro concerto dos Coldplay em solo português.

Depois de um dia de intervalo, a banda britânica voltou a subir ao palco do Estádio Cidade de Coimbra. Semelhantemente às noites anteriores, vários foram os famosos que compareceram naquele que foi o penúltimo concerto dos Coldplay em Portugal.

Depois de Cristina Ferreira, Sérgio Conceição, Magui Corceiro, April Ivy, entre outros, foi agora a vez de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”.

“Chris, se tu quiseres, somos dois a querer”, brincou a influenciadora digital nas redes sociais.

Após uma emissão para a rádio, Rui Maria Pêgo também assistiu ao concerto. “Não sou o maior fã do mundo de @coldplay mas o que vi hoje esmagou-me. A energia no estádio de Coimbra era inexplicável. Um túnel enfeitiçado. Chris Martin é um maestro conectado a Júpiter. Extraordinário, extraordinário. 50 mil pessoas transfiguradas com cara de criança. Livres. Que sorte!”, descreveu o locutor nas histórias do Instagram.

Mariana Rocha, mais conhecida por “Miss Fit”, também marcou presença na noite deste sábado, 20 de maio. “Não tirando o mérito ao Chris Martin e ao resto da banda, o concerto de ontem foi realmente incrível, mas grande parte do que senti, deve se a esta grupeta que nos desafiou a ir, e que tornou o momento ainda mais feliz”, escreveu na legenda da publicação onde surge ao lado do marido e amigos.