Famosos rumaram até ao Porto para assistir ao concerto de Rosalía

O segundo dia do festival Primavera Sound, no Porto, recebeu muitas figuras públicas, que não se importaram com a chuva e aplaudiram Rosalía.

A chuva não deu tréguas, mas tal como evidencia o ditado, “concerto molhado é concerto abençoado”: várias figuras públicas rumaram até ao Porto para assistir ao concerto de Rosalía, que foi cabeça de cartaz do segundo dia do festival Primavera Sound.

April Ivy assistiu ao concerto da “Motomami”, como é carinhosamente apelidada, ao lado de Madalena Aragão, Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes.

Com um “look” arrojado, de macacão rendilhado e gabardina estampada, Rita Pereira optou por ver o espetáculo ao lado do estilista Gonçalo Peixoto.

Quem também não perdeu a oportunidade de ver a artista espanhola foi José Condessa. O ator misturou-se no meio da multidão e nem o mau tempo fez com que não aproveitasse o concerto.

Contudo, o tempo foi impedimento para Liliana Filipa que, embora tenha se mostrado a preparar para assistir ao “show”, acabou por cancelar os planos devido às condições meteorológicas: “Adeus Porto, Adeus Primavera Sound, planos cancelados por questões óbvias”, escreveu nas histórias do Instagram.