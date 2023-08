Famosos seguem o Papa e partilham registos nas redes sociais

Várias são as figuras públicas que atenderam à Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Nas redes sociais, algumas partilharam registos do momento.

O Papa Francisco está em solo português e, além de milhares de fiéis que vieram dos mais diversos cantos do mundo, existem algumas figuras públicas que fazem questão de presenciar este momento.

Luciana Abreu pertence à percentagem de portugueses que conseguiu avistar o chefe supremo da Igreja Católica, durante o trajeto que o Sumo Pontífice fez até Cascais. “Papa Francisco, que a sua presença incentive cada vez mais o amor e o respeito entre todos nós. Obrigada por tudo”, escreveu nas redes sociais.

O ator Miguel Costa foi outro dos “felizardos”. “A primeira vez que vejo um Papa ao vivo. E logo o mais especial e mais importante para mim. Uma emoção gigante. Confesso que essa emoção se apoderou de mim”, confessou.

Já Tânia Ribas de Oliveira, Judite Sousa e Fátima Lopes aguardaram no Parque Eduardo VII. “Indescritível o ambiente na Colina do Encontro. Milhares e milhares de jovens preparam-se para a Cerimónia de Acolhimento ao Papa Francisco. Sinto-me tão grata por estar presente nesta Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”, notou Fátima Lopes, através de algumas imagens partilhadas ao lado dos peregrinos.

“Muita emoção por ver o Papa Francisco tão perto e ainda mais emoção por ouvir as suas palavras de esperança e de amor”, disse Tânia Ribas de Oliveira.

Para Judite Sousa, esta não foi a primeira fez que ouviu as palavras do Papa. Em maio, a jornalista esteve no Vaticano, no entanto fez questão de frisar o momento que vivenciou em Lisboa.

“Há algo de eterno que me liga a este Papa. Francisco é Jesuíta e eu, como sabem, tenho uma dívida de amor, digamos assim, com a Companhia de Jesus. As pessoas precisam de sentir seja o que for. E eu senti uma luz que ultrapassa as fronteiras da religião num momento que foi também de um surpreendente reencontro. Realmente, a vida é um mistério”, referiu.