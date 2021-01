Fanny criticada após comentário sobre Joana: “Não quer ser tocada não vinha para um reality show”

A comentadora do “Big Brother – A Revolução” está a ser criticada nas redes sociais a propósito de um comentário polémico a propósito de Joana.

Depois da concorrente do “reality show” ter referido que não quer ser tocada por Pedro, o jogador que entrou recentemente na casa da Ericeira, Fanny Rodrigues fez um comentário considerado “machista” por vários telespetadores do formato da TVI.

“Uma Joana que diz: ‘vim para aqui, mas não é para ser tocada’. Não faz sentido, para isso não vinha para um ‘reality show’”, afirmou a também ex-concorrente da “Casa dos Segredos”.

“Esta Fanny cada vez me desilude mais com aqueles comentários medíocres”, afirmou um internauta no Twitter. “Nem sei como é que alguém com bom senso a considera comentadora”, sublinhou outro.