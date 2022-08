Fanny Rodrigues desmente separação com beijo ao namorado

Fanny Rodrigues desmentiu os rumores de separação com um beijo ao namorado, João Almeida. O casal esteve a descansar entre a praia e a piscina.

A última semana no mundo dos famosos ficou marcada pela alegada separação de Fanny Rodrigues e do namorado, João Almeida, mas o beijo no casal, na praia, veio desmentir, para já, uma rotura na relação.

O casal esteve entre a praia (onde aconteceu o beijo, que a repórter da TVI colocou no Instagram) e a piscina e aquela que ganhou a alcunha de “belle portugaise” depois de ter participado na “Casa dos Segredos” ironizou com as notícias de que o casal já não estaria junto. “Somos uma série com muitas temporadas”.

Segundo a imprensa o casal esteve separado desde junho e estará, agora, a dar uma nova oportunidade ao amor.

Fanny Rodrigues e João Almeida são pais de Diego, de cinco anos.