Fanny Rodrigues despe-se para capa de revista e é bloqueada

Fanny Rodrigues protagonizou as duas últimas capas da revista “Cristina”, no entanto, acabou por ser censurada no Instagram.

A comunicadora fez um ensaio sensual para as capas da revista que Cristina Ferreira publicou no seu Instagram, contudo, uma delas acabou por ser censurada e apagada.

“Pode ser que esta não removam. Já pus uma cruz para que as ofendidas não tentem bloquear a liberdade. As duas capas estão amanhã nas bancas. (…)”, legendou Cristina Ferreira.

Numa outra publicação partilhou a capa na qual Fanny Rodrigues surge despedida, porém, a imagem surge tapada e com a palavra “censurada”. “Já nas bancas. Onde ainda existe liberdade”, escreveu.

Já no InstaStories, ferramenta do Instagram, a apresentadora publicou a capa da revista integralmente.

Também Fanny Rodrigues partilhou as capas da revista no seu perfil de Instagram e deixou um recado no InstaStories: “Denunciem na boa. A revista sai na mesma”.