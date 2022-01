Farta de ser “despejada pelos senhorios”, atriz Ana Guiomar decide comprar casa

Depois de muitos anos em sucessivos alugueres, Ana Guiomar e o namorado, Diogo Valsassina, resolveram investir numa casa. Casamento só quando a pandemia terminar.

A mudança de casa tem ocupado, nos últimos dias, os perfis de Instagram de Ana Guiomar e Diogo Valsassina. O casal de atores, que ficou conhecido do público depois de participar na série “Morangos com Açúcar”, da TVI, mostrou-se a fazer mudanças, mas a intérprete revela agora o motivo que levou a este novo passo.

“Fui sempre posta na rua por todos os senhorios e agora decidi vingar-me e dizer ‘Esta casa é minha’”, conta Ana Guiomar à N-TV, na Aldeia da Merceana, em Alenquer, à margem das gravações da nova novela da TVI que se estreia este mês, “Festa é Festa”.

A atriz estava “farta de mudar de casa” e as mudanças “acabaram há dois fins de semana”, mas isso não significa que a recente compra de um apartamento seja um passo imediato para o tão falado casamento com Diogo Valsassina.

“Não sei, talvez lá só para 2022. O casamento só vai acontecer quando a pandemia acabar para podermos estar à vontade, mesmo com os mais velhos”.

Ana Guiomar justifica que, atualmente, o tempo não é o maior aliado do casal: “Neste momento estou com a novela (“Festa é Festa”) e com o teatro (“Perfeitos Desconhecidos”) e não ia ter tempo”.

Na novela, uma ideia original de Cristina Ferreira, Ana Guiomar dá vida à personagem “Aida” e faz par romântico com o ator Pedro Teixeira, que dá vida a “Tomé”.

“Sinto que ainda não domino a personagem, o desafio é esse, sair da minha zona de conforto. Aprender, experimentar outras formas, outros tons e, acima de tudo, perceber que ter medo é bom”, desabafou a atriz há pouco tempo nas redes sociais, a propósito do seu novo desafio na TVI.