Fãs juntam 50 mil euros para dar a Jéssica? A ex-concorrente do “BB” explica

Jéssica Fernandes, ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” (TVI), admitiu que não quer que ninguém gaste dinheiro com ela. “Eu não quero assim tanto saber do dinheiro”, afirmou.

A ex-jogadora terminou a competição em segundo lugar atrás de Zena, que arrecadou o prémio final de 50 mil euros. Agora, fora da casa, a fadista esteve no programa “Extra”, apresentado por Iva Domingues.

Durante a conversa, Jéssica Fernandes falou com a apresentadora da TVI sobre a possibilidade de os admiradores estarem a juntar 50 mil euros para lhe dar. Rapidamente, a cantora afastou essa possibilidade.

“Já ouvi isso, mas acho que não é verdade. Se for verdade, a minha alma fica parva. Não quero que ninguém gaste dinheiro comigo e não quero que ninguém se sinta obrigado a fazer isso”, disse.

“Não quero assim tanto saber do dinheiro, a mim interessa-me as coisas que nos fazem felizes”, acrescentou.