Fãs prestam homenagem a Matthew Perry no apartamento de “Friends”

Matthew Perry integrou o elenco de “Friends”. Após a morte do ator, fãs prestam homenagem em frente ao apartamento no qual se passou a série.

Este sábado, dia 28 de outubro, Matthew Perry, ator de 54 anos que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, foi encontrado morto. Após as notícias da sua morte, vários fãs da série na qual participou reuniram-se em frente ao apartamento no qual a história decorreu para prestar uma última homenagem ao ator.

Vários cartazes com a frase “The One Where We All Lost a Friend” (“Aquele em que todos perdemos um amigo”) foram deixados no local. Diversas outras mensagens foram colocadas em frente ao apartamento com referências à série.

De relembrar que Matthew Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagem na sua casa em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Apesar de não haver sinais de crime, a polícia continua a investigar a morte do ator.

A família de Matthew Perry também já se pronunciou sobre o falecimento. “Estamos devastados pela trágica perda do nosso filho e irmão, tão amado”, referiram, em comunicado enviado à revista “People”.