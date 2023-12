Fashion Awards: Pamela Anderson ao natural e o vestido estonteante de Sara Sampaio

Muitas figuras públicas marcaram presença nos Fashion Awards, entrega de prémios da moda que aconteceu em Londres, no Reino Unido.

Os Fashion Awards aconteceram em Londres, no Reino Unido, esta segunda-feira, 4 de dezembro. Na entrega de prémios, conhecida anteriormente como British Fashion Awards, desfilam as figuras públicas que mais contribuíram para a moda durante o ano e estão presentes inúmeras empresas do setor do retalho de luxo.

A passadeira vermelha deste ano ficou marcada pela Pamela Anderson, que voltou a surgir sem qualquer tipo de maquilhagem, e pela portuguesa Sara Sampaio, que desfilou um vestido espampanante em branco.

Jonathan Anderson venceu na categoria Designer do Ano e Sam Smith, o intérprete de temas como “Stay With Me” e “Fire On Fire”, também levou um galardão para casa, tendo sido reconhecido com o prémio Inovador Cultural.