Fátima Campos Ferreira despede-se do “Prós e Contras”: “Por aqui passou o País, o bom e o mau”

A jornalista da RTP1 escreveu esta terça-feira um texto de despedida do programa da RTP1, que termina em setembro.

Adeus, “Prós e Contras”, olá novo programa na RTP1. Ao fim de 18 anos, Fátima Campos Ferreira despede-se do programa de debate da estação pública, num texto repleto de emoções. Setembro é o mês de despedida e a altura em que a jornalista abraça um novo projeto no canal 1.

“Foi assim no primeiro dia, 14 outubro de 2002 e repetiu-se em todos os outros, ano após ano, ao longo de dezoito anos! É uma honra e um privilégio servir o meu país no serviço público de televisão. Obrigada aos que nos seguiram, aos que criticaram, aos que o inventaram, aos que connosco construíram o ‘Prós&Contras’”, recorda.

“Lanço ângulos de debate, esbracejo, caminho, aponto, peço opinião e até desculpa quando tiro a palavra e mudo de assunto. Há nas frases ditas um crescendo de emoções e um exercício de retórica que já é imparável, mas vou controlando sempre a pensar no espectador à procura de esclarecimento. Cada um toma posição em função dos seus valores e convicções, e assim deve ser. Respeito, provoco, sou advogada do diabo, faço humor e conto minutos e segundos num contra relógio, para tornar possível o maior número de argumentos”.

“Volto a preparar-me mentalmente para os minutos que aí vêm. Vou estar ali no meio, seguir o fio condutor de matérias que de tanto estudar já quase sei de cor. Mas a ansiedade vai crescendo. Não fora o avultado número de horas de directo na viagem profissional, e até o arranque seria impossível. Entra o genérico, o último gole de água, e aí vou.

Espreito pela frincha das cortinas de pano preto… vejo filas de rostos, sentados… um grupo de convidados escolhido a dedo, frente a frente. Engolem em seco, humedecem a garganta, relançam os olhos em papéis de apoio, e aguardam expectantes”, começou por descrever no Facebook.

“Às diferentes equipas que me acompanharam na aventura semanal de saltar barreiras, de conseguir o impensável, de sofrer, insistir, persistir, sonhar, gritar e pensar… porque sim!

Por aqui passou o país. O bom e o mau. O possível e o impossível, a política e a cultura, a economia e a justiça , os valores e até o Amor. Que vida tão preenchida… foi sala de presidentes e de povo anónimo, de artistas e profissionais de variados talentos. Tantos que me vou esquecendo para relativizar a saudade. Afinal tudo vale o que vale! Esta que escreve sou eu, aquela que quando passa já se habituou a ouvir… ‘lá vai a do Prós&Contras’”.

E os que o fizemos, somos todos, os Portugueses que durante anos, no dia seguinte perguntámos ao do lado… viste ontem aquele que falou no Prós&Contras? Ehhh pá foi demais…”, remata Fátima Campos Ferreira.