Fátima Campos Ferreira passa primeiro Natal depois da morte do marido: “Ano difícil”

Fátima Campos Ferreira vai passar o seu primeiro Natal sem o marido, Manuel Rocha, e desabafou com Júlia Pinheiro.

A jornalista da RTP1 Fátima Campos Ferreira esteve na tarde da SIC com Júlia Pinheiro, e confessou como vai ser o primeiro Natal desde que o marido, Manuel Rocha, morreu.

“Está complicado. Mas a vida é para viver e também há coisas muito positivas e sabemos que quem parte a coisa que mais quer é que nós nos mantenhamos cá enquanto pudermos”, começou por referir, para acrescentar: “Essa é a grande finalidade do amor, é querer que o outro esteja bem”.

Para Fátima Campos Ferreira, 2023 “foi um ano difícil e complicado”. “É o primeiro Natal sem ele”, concluiu a jornalista da RTP1.

“Hoje fui à Júlia. É uma mulher inteligente e carismática. E tem uma sensibilidade e ternura particulares. Gosto dela. Também revi antigos companheiros de jornada de tantos outros trabalhos, e foi um prazer. Feliz Natal Júlia e Rui! Feliz Natal a todos!”, afirmou a comunicadora no Facebook.

Recorde-se que, em março, a jornalista já tinha falado do luto em entrevista a Manuel Luís Goucha: “Há um choque tremendo, quando vemos as pessoas que gostamos partirem, no caixão. Mas é o nosso espelho e temos que viver com essa realidade”, disse.

“Agora é viver de outra maneira, pensar que a vida continua até um dia. Portanto, é continuar o resto que me falta. Quem é que vai ter medo de uma coisa que está no caminho de toda a gente?”, questionou Fátima Campos Ferreira.