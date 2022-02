Fátima Lopes de regresso ao programa “A Tarde É Sua” (TVI)

Fátima Lopes vai regressar, esta segunda-feira, à condução do programa “A Tarde É Sua” (TVI), substituindo Leonor Poeiras, que tinha assumido o cargo temporariamente.

O formato do horário da tarde da estação de Queluz de Baixo vai voltar à normalidade. É que a apresentadora habitual está volta à antena, depois de reunidas as condições de segurança em casa.

“Estão reunidas finalmente as condições de segurança para a minha família ficar sem a minha presença, por isso, na próxima segunda-feira, estou de regresso ao trabalho à apresentação do ‘Tarde é Sua’”, informou a comunicadora no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-STE50nqX5/

Sendo assim, Fátima Lopes vai ocupar um lugar que, até ao momento, estava a ser preenchido por Leonor Poeiras. O programa está a ser realizado com o menor número de elementos de equipa possível.

Durante o tempo em que esteve em casa, a apresentadora agradeceu publicamente a preocupação que os seguidores demonstraram aquando do seu afastamento do pequeno ecrã.

LEIA TAMBÉM: