Fátima Lopes apresenta “Gala dos Sonhos”

Fátima Lopes irá ser, mais uma vez, anfitriã da “Gala dos Sonhos”, iniciativa projetada pela Associação Sara Carreira. A novidade foi avançada pela própria, durante o programa “Júlia” desta quarta-feira, 6 de setembro.

“Este ano vou apresentar uma vez mais a gala da Sara Carreira e vamos também ter ‘Sementes do Futuro’”, contou. “É a primeira vez que os espectadores têm contacto com as pessoas que foram selecionadas para nesse ano entrarem na associação”, acrescentou.

A “Gala dos Sonhos” é transmitida pela SIC, mas a estação avançou mais algumas novidades para o resto do ano 2023. “Papel Principal” é a grande novidade, uma telenovela inspirada no Teatro, mas, também, “Hells Kitchen Famosos” e “Casados no Paraíso”, “reality show” que estreou no passado fim-de-semana.