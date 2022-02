Fátima Lopes celebra 52 anos: “Caminho desafiante pela frente”

Fátima Lopes festeja 52 anos nesta quinta-feira. A ex-apresentadora da TVI admite que estão a chegar grandes desafios.

No dia da peregrinação a Fátima, a ex-apresentadora da TVI, que é devota, celebra 52 anos. Um tempo para refletir e pensar no futuro.

“Celebro hoje 52 anos, consciente que tenho um ano muito desafiante pela frente, mas com a certeza que caminho no sentido certo, acompanhada por pessoas que me iluminam, encorajam e me fazem crescer”, escreveu Fátima Lopes no perfil de Instagram.

Isabel Silva e Tânia Ribas de Oliveira foram alguma das figuras públicas que deram os parabéns à comunicadora que rescindiu há meses com a TVI, depois de recusar passar das tardes para o sábado à noite. Fátima Lopes promete falar da rescisão do contrato num futuro próximo.