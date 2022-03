Fátima Lopes com programa que é sucesso internacional

Fátima Lopes está de regresso à SIC 11 anos depois. Com a apresentação da Gala dos Sonhos da Associação da Sara Carreia já marcada, para dia 1 de dezembro, a apresentadora conta agora com novos desafios.

A comunicadora, de 52 anos, vai ter a seu cargo a condução do programa de sucesso internacional “A Caixa dos Segredos”. A notícia foi avançada pela revista “TV Mais”, que garante que o canal já comprou a adaptação do formato.

Com sucesso em países como Espanha, Itália, Canadá e Alemanha, o programa prevê a participação de três convidados que se irão sentar frente a frente a umas caixas, que têm objetos dos mesmos no seu interior. Ao que tudo indica, cada objeto estará ligado a uma fase o momento da vida de cada convidado que terá de partilhar essas memórias com a apresentadora e o público.

Ainda de acordo com a publicação, após a revelação dos participantes, uma grande caixa, que estará no meio do palco, vai-se abrir e de lá de dentro sairão amigos ou familiares próximos.

Recorde-se que Fátima Lopes terminou a sua colaboração com a TVI no início deste ano e só agora regressa ao pequeno ecrã. A apresentadora volta à estação que “a viu nascer”.

“Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional”, escreveu a comunicadora na sua página de Instagram.