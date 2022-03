Fátima Lopes desvenda condição que impôs para ir para a SIC: “Preciso de descansar disto”

Fátima Lopes desvendou a condição que impôs antes de aceitar o desafio profissional na SIC. A apresentadora está cansada do “daytime”.

A comunicadora, de 52 anos, está de regresso ao trabalho na televisão depois de um ano longe do pequeno ecrã. A apresentadora faz agora parte da SIC, após 12 anos de vínculo ligada à TVI.

Em conversa com Rui Unas no podcast “Maluco Beleza”, Fátima Lopes falou sobre o seu ingresso na estação de Paço de Arcos.

“Pedi para não fazer ‘daytime’, para já, não quero fazer ‘daytime’, pedi e vai ser respeitada a minha vontade. Foram quase 30 anos e foi uma das condições. Eu disse: ‘Daytime, pelo menos já, não. Preciso de descansar disto’”, apontou.

“Acho essa foi uma das condições para voltar, é uma questão de sanidade mental. […] Estava super cansada de só ouvir coisas tristes e para baixo, já não me lembrava que era alegre. […] Já não me lembrava do que era sorrir em televisão e gosto de me ver sorrir e tinha saudades disso”, acrescentou.

A apresentadora já tinha confessado, em entrevista com Daniel Oliveira no “Alta Definição”, que sofreu um esgotamento na TVI. “Precisei de fazer medicação e já estou a dizer isto para que as pessoas não tenham vergonha”, contou.

Recorde-se que o primeiro desafio na SIC de Fátima Lopes foi conduzir a gala da Associação Sara Carreira. Agora, a comunicadora prepara-se para ter um programa de entretenimento.