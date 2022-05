Fátima Lopes empolgada com o regresso de “All You Need Is Love” (SIC)

O programa “All You Need Is Love” está de regresso à SIC mais de 20 anos depois e Fátima Lopes ficou empolgada com a boa-nova.

A apresentadora mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, com o regresso de um programa que marcou a sua carreira televisiva.

“Estou muito feliz com o regresso do ‘All You Need Is Love’. Foi o meu primeiro programa com exteriores. O meu primeiro contacto com os espectadores na rua. A chegada da caravana a qualquer lugar era sempre um acontecimento”, começou por lembrar.

“Naquela altura eu era uma miúda, ainda pouco conhecedora dos mistérios do amor. Hoje, sinto-me capaz de desfrutar, de outra maneira, de cada uma das histórias”, acrescentou a comunicadora.

“Fico à espera que partilhem comigo as histórias de amor que merecem ser contadas. Vossas ou de outras pessoas. Lembrem-se neste ‘All You Need Is Love’ temos todos os tipos de amor. À nossa cara-metade, aos pais, irmãos e amigos. Não tenho dúvidas de que aquilo que mais precisamos agora é de amor”, concluiu.

Fátima Lopes aproveitou ainda para deixar os contactos do programa para que possa contar a sua história de amor. Recorde-se que a SIC já revelou o trailer do regresso do programa.

A revista “TV 7 Dias” tinha avançado que Fátima Lopes foi a escolhida pelo diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, para a condução do formato. Contudo, o canal ainda não anunciou o apresentador do formato.