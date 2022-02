Fátima Lopes nega ter exigido mais dinheiro para ficar na TVI

Fátima Lopes negou, publicamente, ter exigido mais dinheiro para ficar na TVI. A apresentadora, que tem mais dois meses de contrato com a estação, manifestou-se indignada no perfil de Instagram.

Palavra de apresentadora: Fátima Lopes garantiu, nas redes sociais, que não exigiu mais dinheiro para ficar na TVI, estação que vai abandonar e com a qual tem ainda mais dois meses de contrato.

A comunicadora refere-se a um artigo da revista “TV Mais”, que adianta na mais recente edição, citando uma fonte, que “Fátima Lopes queria mais dinheiro, porque achava que 25 mil euros era pouco”.

“Acabei de ler um artigo na revista ‘TV Mais’ que assenta num conjunto de mentiras sem fundamento”, começa por referir Fátima Lopes no perfil de Instagram. “Para mais não servem do que para tentar branquear uma situação que não criei”, garante.

“De facto, não sei funcionar com a arma com que me atacam: a mentira. Não esperem, assim, que siga e alimente este caminho”.

“Desculpem o desabafo, mas ‘quem não sente não é filho de boa gente’”, remata Fátima Lopes.

Na edição desta quinta-feira, a revista “TV Guia” noticia que a profissional pode vir a substituir Diana Chaves e João Baião nas manhãs da SIC, algo que o canal não confirmou: “É um assunto que não diz respeito à SIC. Não vamos contribuir para alimentar essa discussão pública sobre uma profissional tão respeitável como a Fátima”, disse fonte oficial do canal à revista de televisão.