Fátima Lopes regressa à TVI meses após rescindir o contrato com o canal

Quatro meses após ter rescindido a ligação contratual com a TVI, Fátima Lopes estará na estação televisiva na próxima segunda feira.

A apresentadora, de 52 anos, irá regressar ao canal e estará em direto no programa “Dois às 10” na próxima segunda-feira, 24 de maio, para apresentar o mais recente projeto, o livro “Encontrei o Amor Onde Menos Esperava”, avança a MAGG.

“Encontrei o Amor Onde Menos Esperava” é o oitavo livro da carreira da também escritora, que aborda temas como “amor, descoberta, recomeço, amizade, partilha e mudança”.

Fátima Lopes anunciou a saída da estação de Queluz de Baixo em janeiro passado. Numa conversa emitida no programa “Wi-Fi”, da rádio RFM, Fátima Lopes revelou que está ainda a processar a saída da TVI. “Isto não é fazer do tema um tabu, acho que há tempo para tudo e ainda estou no meu tempo de digerir as coisas e de as arrumar dentro de mim”, afirmou.

A diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, já tinha esclarecido a saída da apresentadora. “A Fátima [Lopes] não chegou a um entendimento e já não passou por mim sequer. Não falei uma única vez a nível de valores, ela não quis. […] Queria muito ver a Fátima a brilhar”, destacou.

Fátima Lopes recordou-se a trocar as tardes pelas noites de sábado.