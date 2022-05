Fátima Lopes volta a apresentar o “All You Need is Love”

Fátima Lopes vai voltar a apresentar, na SIC, o programa “Al You Need is Love”, que marcou a sua estreia na televisão há 28 anos.

No ano em que a SIC festeja a chegada aos 30 anos, em outubro, a estação vai fazer regressar à antena o “All You Need is Love”, que foi um dos primeiros desafios de Fátima Lopes em televisão, depois de “Perdoa-me” e antes do “Surprise Show”.

Segundo a revista “TV 7 Dias”, Daniel Oliveira, diretor de Programas do terceiro canal, escolheu a comunicadora para voltar a apresentar o formato, 28 anos depois.

Recorde-se que no “All You Need is Love” a equipa de produção percorre Portugal à procura de encontros e reencontros entre casais.

Antes de Fátima Lopes foi a atriz Lídia Franco a apresentar o formato, cuja música é um dos maiores sucessos dos Beatles.

Fátima Lopes voltou recentemente à SIC para apresentar o programa dos sábados à tarde “Caixa Mágica”.