Felipa Garnel e a saída da TVI: “As pessoas não têm consideração”

Felipa Garnel comentou, pela primeira vez, a saída da TVI, na qual assumiu a direção de Programas durante seis meses, antes de ser substituída por Nuno Santos.

É em entrevista à revista de Cristina Ferreira que Felipa Garnel lamenta a saída da estação de Queluz e deixa críticas. “As pessoas não têm consideração e acho que isso tem a ver com ser mulher. Fiz o melhor que podia”, referiu, num “teaser” publicado por Cristina Ferreira.

“Ainda me dói”, continuou Felipa Garnel. “Porque acho que podia ter sido mais bem tratada”, acrescentou.

Depois da saída da TVI, Felipa Garnel saiu do país e fez uma viagem de alguns dias pela África do Sul.

“A Cidade do Cabo é, a par do Rio de Janeiro, das cidades mais bonitas que conheço. É a segunda vez que aqui venho e estou ainda mais encantada do que fiquei na primeira. Mas como esta viagem já vai longa e é tempo de regressar a casa, só aqui fico um dia. Dá para aproveitar este sol em Camps Bay, uma pequena vila à beira da praia. Já vos mostro o hotel onde estou porque vale a pena. É lindo”, escreveu no perfil de Instagram.