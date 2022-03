Felisbela Lopes indicada pelo PS para o Conselho de Opinião da RTP

Felisbela Lopes é um dos nomes indicados pelo Partido Socialista (PS) para o Conselho de Opinião (CO) da RTP. Há outros profissionais sugeridos pelos partidos.

A professora Associada com Agregação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho é o mais recente nome indicado para o Conselho de Opinião (CO) da RTP pelo Partido Socialista (PS). Onze anos depois de a docente ter recebido daquele órgão um parecer negativo para o cargo de Provedor do Telespetador, Felisbela Lopes vai a jogo por via da nomeação da Assembleia da República (AR).

O CO, que representa a sociedade civil na RTP, foi no início deste ano abalado pela polémica do “chumbo” do jornalista José Alberto Lemos para Provedor do Telespetador, depois de ter sido questionado se conseguiria trabalhar a partir do Porto. O comunicador, que acumula 18 anos de Imprensa e 13 de televisão, lamentou, particularmente, a alegação do CO que falava em “acomodação”. “Dizem que não realcei a importância da autocrítica na empresa. Falei, precisamente, na minha intervenção inicial na cultura de autocrítica que tanto falta faz e, também, na necessidade de combater atitudes corporativistas dentro da empresa”, disse o jornalista, em janeiro passado, ao JN. Inconformada, a Administração da RTP garantiu que ia avaliar o caso.

O PS indicou, ainda, os nomes de Simonetta Luz Afonso, Maria Inácia Rezola e Estrela Serrano.

O CO está a ser presidido por Rui Oliveira e Costa desde 22 de fevereiro, na sequência da saída de Manuel Coelho da Silva.

A Assembleia da República, recorde-se, nomeia dez elementos para o Conselho, que vai a votações na próxima quinta-feira, 11 de março. La Salete Miranda, José Carlos Barros, Paulo Faustino, Florbela Guedes estão na lista pelo PSD, enquanto o PCP indicou Fernando Correia e o Bloco de Esquerda Paulo Mendes.

Quanto à representante dos trabalhadores da empresa venceu o nome de Augusta Henriques, que ganhou a José Lopes por cinco pontos. Carlos Gomes era o outro candidato.

Em cima da mesa do novo CO da RTP está, ainda, a apreciação do Relatório e Contas 2020 da estação pública presidida por Gonçalo Reis.