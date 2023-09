“Feliz” depois da separação de Sara Matos, Pedro Teixeira revela quem é a “companheira” que o apoia

Pedro Teixeira abordou, pela primeira vez, a sua vida pessoal depois da separação de Sara Matos e garantiu que a “companheira” da sua vida é a filha, Maria.

Sem querer falar concretamente sobre a recente separação de Sara Matos, Pedro Teixeira indicou a “companheira” da sua vida, Maria, neste domingo à noite, em Queluz, à margem do “Palácio das Estrelas”, que apresentou a nova grelha de programas da TVI.

Sobre a filha em comum com a atriz Cláudia Vieira, o intérprete falou a propósito da recente viagem a Miami aos jornalistas. “Gostei da cumplicidade porque são momentos como estes que fazem falta entre pais, filhos, familiares, amigos, tudo o que são partilhas especiais. Eu estava a precisar de ter esse momento com a minha filha”, disse, citado pelo “site” da “Flash”. “A Maria sempre foi uma grande companheira. Sempre!”, acrescentou.

“A viagem por Miami foi especial. Acho que foram as primeiras férias que tirei com a Maria, acho que nunca tinha tido essa oportunidade, porque das poucas férias que tive não foi sozinho com ela. São umas férias que vão ficar marcadas para sempre: divertimo-nos, brincámos”, disse ainda a propósito da viagem aos Estados Unidos.

“Se estou feliz? Eu estou sempre feliz! Sempre fui uma pessoa feliz. Acho que sou feliz desde criança”, disse, à despedida.