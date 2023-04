Fernanda Serrano abre época de praia e conquista fãs com excelente forma

Fernanda Serrano abriu a época de praia, no Algarve, e a boa forma física conquistou de imediato a sua vasta legião de seguidores.

Já é uma tradição: sempre que tem férias, e está bom tempo, a atriz Fernanda Serrano ruma até ao Algarve onde, na zona de Albufeira, se refugia na sua praia favorita há várias décadas: os Salgados.

Esta Páscoa não foi excepção e a intérprete da novela da TVI “Quero É Viver” que, na semana passada, reencontrou as colegas de elenco, aproveitou o fim de semana prolongado para rumar ao sul do país, na companhia do namorado, Ricardo Pereira.

“Primeiro dia de praia do ano! Sol e o nosso mar maravilhoso de sempre. Boas férias a quem está de férias”, escreveu a artista nas redes sociais.

A boa forma física de Fernanda Serrano não passou despercebida aos seguidores e a intérprete de novelas da TVI foi elogiadas com palavras como “Linda”, “deusa”, “sensual” ou “maravilhosa”.