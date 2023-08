Fernanda Serrano confirma que está novamente solteira

Fernanda Serrano confirmou que está novamente solteira. Há um mês que circulavam rumores da separação do “personal trainer” Ricardo Pereira.

Um mês depois, a confirmação: Fernanda Serrano já não namora com o “personal trainer” Ricardo Pereira.

Os rumores da separação já se arrastavam há algum tempo, com o treinador, numa primeira fase, a fazer juras de amor à atriz da TVI. Depois, Fernanda Serrano foi de férias para a Croácia, sem Ricardo Pereira.

“A relação entre nós terminou”, confirmou Fernanda Serrano em declarações à revista “Caras”.

Recorde-se que, no passado mês de julho, Ricardo Pereira não tardou a mostrar a sua reação quando surgiram as primeiras notícias na Imprensa sobre uma possível separação da artista. No Instagram, publicou um álbum de fotografias do casal, no qual parecia evidente a sua cumplicidade e amor. Na legenda, o “personal trainer” escreveu: “Vários momentos de amor e carinho do nosso amor, sempre juntos! #fakenews”. Fernanda deu, na ocasião, um “gosto” na partilha.