Fernanda Serrano confirmada nos “Morangos com Açúcar”

A atriz Fernanda Serrano é a mais recente confirmação na nova série dos “Morangos com Açúcar”, da TVI.

Depois da participação em “Quero é Viver”, ao lado de Rita Pereira, Sara Barradas ou Joana Seixas, Fernanda Serrano tem um novo projeto na TVI e vai integrar a mais recente série dos “Morangos com Açúcar”.

“A TVI e a Prime Video anunciam que Carla Maciel, Fernanda Serrano, Graciano Dias, Sérgio Praia e Vítor Fonseca são os mais recentes nomes a integrarem o ‘reboot’ de ‘Morangos com Açúcar’, juntando-se assim ao elenco já apresentado no arranque das gravações deste projeto”, acaba de anunciar o quarto canal, em comunicado.

Além destes novos atores, Rita Pereira, a “Soraia”, Tiago Castro, o “Crómio” ou Margarida Corceiro já estavam confirmados.

“Com as gravações a decorrerem desde meados de abril, os novos episódios estão a ser gravados na zona de Cascais e a estreia está prevista na TVI e na Prime Video para o último trimestre de 2023”, acrescenta o quarto canal.

“A TVI volta mais uma vez a mostrar a sua ambição de formar novos talentos na área da representação ao apostar no ‘reboot’ de uma série que ao longo da sua história ficou marcada por ser a primeira porta para nomes atuais da representação portuguesa como Pedro Teixeira e Rita Pereira, sendo que ambos também fazem parte do elenco do ‘reboot’ da série.

Recorde-se que, em fevereiro, a Media Capital, dona da TVI, e a Prime Video anunciaram um acordo para a produção e distribuição de duas temporadas do ‘reboot’ de “Morangos com Açúcar”, uma série original da estação de Queluz de Baixo que durante nove anos conquistou excelentes audiências.