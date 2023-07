Fernanda Serrano e Ricardo Pereira desmentem separação

A atriz Fernanda Serrano e o “personal trainer” Ricardo Pereira acabam de negar que se tenham separado.

O grande tema da manhã desta quarta-feira é a alegada separação de Fernanda Serrano e Ricardo Pereira. Recorde-se que a revista “TV Mais” começou por avançar que o término da relação de três anos era recente, com cerca de três semanas, e apenas os amigos e família sabiam.

No entanto, nas redes sociais, a atriz e o “personal trainer” não deixaram de reagir às notícias sobre a pretensa separação.

Ricardo Pereira não tardou a mostrar a sua reação. No Instagram, publicou um álbum de fotografias do casal, no qual é evidente a sua cumplicidade e amor. Na legenda, o “personal trainer” escreveu: “Vários momentos de amor e carinho do nosso amor, sempre juntos! #fakenews”. Fernanda deu um “gosto” na partilha.

Mas o “personal trainer” não parou por aí. Ricardo Pereira publicou ainda outra “selfie” de ambos, na qual diz: “Sempre juntos. Felizes, amor sempre”. A atriz partilhou essa publicação na sua conta de Instagram.

Porém, enquanto todo o aparato acontece em Portugal, Fernanda surgiu num avião, para uma “escapadinha”. A atriz rumou até Croácia e tem partilhado as paisagens nas redes sociais.