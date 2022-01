Fernanda Serrano em lágrimas: “Como é que o Pedro, que arranjava soluções, não as aplicou na própria vida?”

Um testemunho marcante. A atriz esteve esta manhã em direto no “Você na TV!” e, em lágrimas, lamentou a partida de Pedro Lima. E não escondeu a frustração.

Com as lágrimas nos olhos. Foi desta maneira que a repórter da TVI Mónica Jardim começou o direto da manhã desta segunda-feira para o programa conduzido por Manuel Luís Goucha na TVI. Nos estúdios da produtora de ficção nacional Plural, a profissional do quarto canal entrevistou a atriz Fernanda Serrano, que também não conseguiu segurar o choro.

“Conheço-o da vida toda. Éramos miúdos manequins e fizemos primeiro casting para a NBP com a Manuela Maria. Fizemos a primeira novela juntos e a nossa última peça juntos. Gravámos a última cena dele juntos na nova trama da TVI”, começou por recordar Fernanda Serrano, uma das melhores amigas de Pedro Lima que, recorde-se, morreu este sábado na Praia do Abano, em Cascais.

A atriz não escondeu, de seguida, alguma frustração por o desaparecido ator não ter conseguido encontrar uma “solução” para os seus alegados problemas com uma depressão.

“Era a pessoa que me puxava para cima e nos últimos anos atípicos esteve muito presente, era ele que me puxava e indicava soluções e caminhos e arranjava forma de perspetivar os problemas de outra forma”, defendeu. “Como é que uma pessoa que arranja soluções tão corretas para os outros, não consegue aplicá-las na sua própria vida?. Não entendo, nem nos cabe a nós julgar”, concluiu Fernanda Serrano.

Como homenagem a Pedro Lima, uma das equipas da última novela do falecido ator, “Amar Demais”, não vai gravar esta segunda-feira.