Fernanda Serrano: “Não quero nunca dizer ‘não’ ao amor”

Recentemente separada do “personal trainer” Ricardo Pereira, a atriz revela que está pronta para voltar a amar.



Fernanda Serrano separou-se, há poucas semanas, do “personal trainer” Ricardo Pereira e, em declarações à N-TV na festa “Palácio das Estrelas”, da TVI, garante que “está tudo bem”. Quanto ao final da relação, nem uma palavra, mas o mesmo já não acontece sobre as eventuais paixões daqui para a frente. “Nós temos de estar sempre presentes com o amor na nossa vida, bolas! Não quero nunca dizer ‘não’, o amor tem sempre fazer parte da nossa vida e dos nossos dias”, acrescenta a atriz.

Quanto aos filhos, Fernanda Serrano já realizou as viagens programadas com os mais velhos. “Já fiz uma viagem com a Laura, outra com o Santiago, falta a Maria Luísa. Estou a deixar passar esta fase, em que ela tem um telemóvel como extensão do braço, para que a adolescente comece a libertar-se para a mãe outra vez”, brinca.

“Aos 18, 15 e 14 anos há uma explosão hormonal ali por casa e o frigorífico não para de abrir e fechar, à meia-noite e uma da manhã, ainda por cima estão de férias das aulas e não têm de se levantar mais cedo. Aquilo é um forrobodó lá em casa!”, diz a intérprete, que se mostra satisfeita com a escolha académica do filho mais velho: “O Santiago escolheu Marketing e Publicidade e está entusiasmado, e eu também que ele esteja assim. É muito parecido comigo no que diz respeito a ter planos, quer fazer muita coisa, o que é ótimo. Eles têm a vida toda pela frente, podem errar, ter outro percurso, a pior coisa é termos adultos insatisfeitos e frustrados. Podem fazer o que quiserem… menos não fazer nada, é essa a regra”.

Na nova novela da TVI, “Cacau”, Fernanda Serrano aparece loira. “Tive muitos anos renitente em relação aos loiros, porque sou morena. Já fiz várias loiras, a última novela que estava morena foi no ‘Jogo Duplo’ as morenas têm mais fogo na pipoca! Sou mais morenaça, mas agora está a saber bem-estar assim”, admite.

Em “Cacau” dá vida a “Júlia Saavedra”, que não tem um casamento feliz com o marido, interpretado por Paulo Pires. Fernanda Serrano que, antes, gravou a nova temporada de “Morangos com Açúcar”, considera “Cacau” “um novelão, à moda antiga” e grava, pela primeira vez, ao lado de Alexandra Lencastre.