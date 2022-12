Fernanda Serrano: “No próximo ano vou cuidar mais de mim”

Fernanda Serrano faz um balanço de 2022, projeta o Natal e fala sobre o amor e o desejo de ser “mais romântica”.

A atriz esteve com a filha Laura na inauguração da Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII e, com o fim de 2022 à vista, fez um balanço do ano que está agora a terminar, com uma referência à novela da noite da TVI “Quero é Viver”, que protagoniza com Rita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas.

“Tem sido um ano super calmo de trabalho, foi um projeto entusiasmante, acarinhado pelo público, mas para mim foi terapêutico”, conta à N-TV, para justificar. “Ainda noutro dia falava com uma amiga que está na mesma faixa etária do que eu e é muito inspirador perceber que nunca devíamos deixar coisas por fazer na nossa vida. Este ano tem sido, para mim, de tomadas de decisão muito importantes. Vou cuidar muito mais de mim do que tenho feito até hoje no próximo ano. A novela serviu para este despertar, para cuidar mais e melhor de mim”, garante Fernanda Serrano, que deu vida à personagem “Natália”.

“Ela é muito mais romântica do que eu e felizmente, porque me fez puxar à terra um bocadinho mais nessa vertente, que às vezes descuro um bocadinho…”, admite a intérprete, que namora com Ricardo Pereira. “Vale a pena acreditar no amor, mesmo que seja de uma forma muito sonhadora. Seja em que fase da vida estejamos. Nunca se deve desistir daquilo que nós queremos e acreditamos, aquilo que nos faz acordar de manhã para a vida com vontade de viver”, sublinha.

Fernanda Serrano vai passar o Natal em casa “com a família reunida”. “Quanto à cozinha tem a ver com a nossa cultura alentejana. Comemos o bacalhau com natas e polvo. Estou na cozinha e em todo o lado e é tanta gente que tenho de circular”, afirma, divertida. “Vou ter em casa entre 15 e 17 pessoas”.

A atriz faz a árvore de Natal com a filha Caetana, mas tem pouca paciência para presentes. “O que mais me importa é reunir a família toda à mesa e estarmos todos bem, com saúde, termos os nossos objetivos e desafios concretizados e ter a família estruturada e com harmonia e paz. É este o presente de Natal que peço todos os anos”, assegura.



Quanto à passagem de ano, não há grandes projetos, mas existe um sonho para o fim de 2023. “Não tenho projetos para a passagem de ano, mas estava a falar com o meu filho Santiago e o que mais me impressiona e emociona nas passagens de ano são os fogos de artifício – é o ‘happening’ e desde que esteja num sítio e a ver, fabuloso!”.

“No próximo ano já combinei com o Santiago: vamos os dois a Sidney, ele já é maior de idade. A ideia era conseguir trabalhar tanto para alugar… um jato e fazermos Sidney, Auckland, Dubai e ver os fogos”, refere.

Sobre a Wonderland Lisboa, a artista recomenda uma visita ao Parque Eduardo VII. “Vim em 2016, que foi um ano mágico com a conquista do Europeu e cada vez está mais brilhante e glamorosa. O evento tem vindo a crescer e atrai portugueses de todo o país. Está mais cuidado, diversificado”, conclui.