Fernando Alvim conversa com famosos durante espetáculo solidário no Instagram

Miguel Araújo, Gisela João, Pedro Abrunhosa, Tiago Nacarato, Carolina Deslandes, Tatanka, César Mourão e Salvador Martinha são os convidados de Fernando Alvim neste live show intitulado “Só, mas bem acompanhado”, que tem como missão angariar fundos para a Cruz Vermelha Portuguesa.

O público vai ter direito a duas horas diárias de conversa, música e humor ao mesmo tempo que podem contribuir para esta causa. Este estreia-se já este fim de se mana no Instagram.

Das suas próprias casas para o mundo, músicos, humoristas e outros comunicadores oferecem momentos únicos de entretenimento. De 10 a 12 de abril, entre as 21h00 e as 23h00, “Só, mas bem acompanhado” poderá ser visto na página de Instagram do projeto – @somasbemacompanhado – e apresenta-se como um festival solidário que tem como principal objetivo a angariação de fundos.

O valor angariado permitirá à Cruz Vermelha Portuguesa adquirir e doar a hospitais e técnicos de saúde equipamentos de proteção individual – como máscaras, fatos protetores e gel desinfetante –, material médico – como testes à Covid-19 e medicação –, e ainda dar resposta a diversas necessidades logísticas, como transporte de doentes, manutenção das Unidades de Campanha Hospitalares, entre outras necessidades.

“Esta é uma iniciativa ímpar que promove, de forma autêntica, aquilo que de melhor retiramos uns dos outros: a solidariedade e a companhia. Esta parceria revela-se de grande importância para a garantia da continuidade na resposta da Cruz Vermelha Portuguesa no quadro do controlo da Pandemia. Encontramo-nos na próxima sexta-feira, à distância, mas juntos por quem está na linha da frente”, disse Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.

“Só, mas bem acompanhado” é um live show que conta com o apoio do site vinhoemcasa.com e das marcas Mateus Rosé, Gazela, Porto Ferreira, Sandeman, Casa Ferreirinha, Trinca Bolotas e Quinta dos Carvalhais.