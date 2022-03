Fernando Daniel vence pela segunda vez o prémio Best Portuguese Act nos EMA

Fernando Daniel venceu, este domingo, pela segunda vez consecutiva o prémio Best Portuguese Act nos MTV European Music Awards.

O cantor português foi votado pelo público como o melhor artista em Portugal. No momento do agradecimento, o intérprete, de 24 anos, falou do apoio da família e dos seguidores.

“Obrigado a todos, obrigado à minha família, obrigado à minha equipa. Este prémio é para a cultura portuguesa, que atravessa uma fase muito difícil. Continuem a ir a espetáculos, lembrem-se que a cultura é segura”, começou por agradecer.

“Vencemos o ‘Best Portuguese Act de 2020’. Foi um ano atípico, mas foi um ano muito positivo, cheio de coisas boas. Esta é a prova de que, apesar de ter sido um dos piores anos da nossa existência, tenho-vos desse lado e isso é o mais importante. Vocês ajudaram a que isto fosse possível. Resta-me também agradecer à Universal, à minha família, aos meus músicos, à minha equipa técnica. Obrigado por não me deixarem cair, por estarem lá nos bons e nos maus momentos”, prosseguiu.

Fernando Daniel adiantou que é “um orgulho enorme ter este prémio”. “Fica aqui também a promessa de que em 2021 vou trabalhar a triplicar para o terceiro prémio. Não há duas sem três”, brincou, prevendo uma terceira conquista.

Os MTV EMA homenagearam alguns dos maiores nomes da música global. A banda de K-Pop BTS conquistou quatro prémios. Por sua vez, Karol G ganhou a nova categoria Melhor Latina e Melhor Colaboração por “Tusa”, com Nicki Minaj. Já Lady Gaga recebeu o prémio de “Melhor Artista” e DJ Khaled foi galardoado com o “Melhor Vídeo”.