Fernando Daniel congratula vencedora do “The Voice Kids”

Fernando Daniel, mentor do “The Voice Kids”, recorreu às redes sociais para felicitar a vencedora da edição que terminou este domingo, 25 de junho.

Júlia Machado foi a grande vencedora do “The Voice Kids”, programa transmitido pela RTP1, que terminou este domingo, 25 de junho.

O mentor, Fernando Daniel, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem carinhosa à pequena talentosa.

“Querida Júlia, que bonito foi. O teu percurso. A tua evolução. És uma menina especial. Merecias isto. Pela tua história, pelo teu caminho. Mas acima de tudo, pelo teu talento e pela dedicação ao mesmo. Ensinaste-me muitas coisas”, escreveu.

“Ontem fui muito feliz, não por mim, por ti. O Tri é secundário numa história como esta. Não me lembro de estar tão nervoso numa final. Que esta nossa caminhada, travada por ti, comigo do teu lado, te tenha mostrado que as adversidades são para encarar como um desafio e não como uma impossibilidade. Tenho muito orgulho em ti! Estarei aqui para o que precisares, tu sabes”, acrescentou.

“Obrigado a todos que votaram nesta miúda talentosa que agora vai representar Portugal na Eurovisão Júnior”, rematou.