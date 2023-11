Fernando Daniel pede namorada em casamento durante concerto

Neste sábado, Fernando Daniel atuou no Super Bock Arena, no Porto. Durante o concerto, pediu a namorada, Sara Vidal, em casamento.

Na noite deste sábado, 11 de novembro, Fernando Daniel atuou no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Durante o concerto, o cantor fez algo que surpreendeu a todos: ajoelhou-se e pediu a namorada, Sara Vidal, em casamento.

Nas redes sociais, há vídeos que mostram o momento. A agora noiva do músico partilhou um registo de quando aconteceu e escreveu: “Estou noiva”.

“Oito anos desde que nos vimos pela primeira vez e desde então não há mulher alguma no mundo que me tenha arrebatado o coração da forma como tu o fizeste. És aquela pessoa que, quando saio de casa, conto os minutos, segundos, as horas para voltar a estar em casa”, disse o artista.

“És uma namorada incrível, és uma mãe ainda mais incrível. Não podia ter escolhido melhor mãe para a minha filha, és o amor da minha vida. Já vivemos muita coisa, mas eu sinto que ainda há muito mais para viver e eu prometo amar-te até ao fim dos nossos dias, prometo continuar a respeitar-te como sempre fiz até aqui”, continuou.

“Contigo, posso ser eu. Contigo, toda a minha dor desapareceu. És tu quem eu vejo no meu futuro, de branco e com um véu. Aceitas casar comigo?”.

De relembrar o casal já tem uma filha em comum: Matilde, que completa dois anos no próximo mês, em dezembro.