Fernando Daniel repete Prova Cega do “The Voice Portugal”

ndo Daniel recriou, este domingo, 31 de janeiro, a atuação musical que interpretou nas Provas Cegas do “The Voice Portugal”, em 2016.

O intérprete subiu ao palco da segunda edição do “The Voice Kids Portugal” (RTP1) para interpretar o tema “When We Were Young”, da Adele, com que participou na edição de 2016 da versão para adultos do programa.

No final da canção, o cantor, que este ano ocupa a cadeira de mentor do formato, foi elogiado pelos colegas. “Este homem canta que é uma coisa parva”, disse a mentora Marisa Liz.

“Isto é surreal”, acrescentou a cantora Carolina Deslandes.

Recorde-se que, em 2016, Fernando Daniel venceu a quarta edição do “The Voice Portugal”. Na altura, o artista integrou a equipa do mentor Mickael Carreira.