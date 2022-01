Cantor Fernando Daniel vai ser pai pela primeira vez

Fernando Daniel vai ser pai. O cantor e a namorada, Sara Vidal, estão à espera do primeiro filho em comum, tal como foi revelado esta sexta-feira, 15 de julho.

O artista está a viver dias de grande felicidade depois de ter anunciado, através do videoclipe da canção “Raro”, publicada esta sexta-feira no Youtube, que a companheira está grávida.

“O ‘Raro’ já está disponível no YouTube. É especial, não é normal. É raro. Vejam com os vossos próprios olhos!” escreveu o intérprete no perfil de Instagram, no qual surgiram várias mensagens de parabéns.

“Muito feliz por vocês”, “Vamos!”, “Parabéns aos papás”, “Muitos parabéns! Lindo!” e “Eu gostava de conseguir expressar a minha felicidade mas não sei como” foram algumas das mensagens de parabéns deixadas pelos internautas.