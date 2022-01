Fernando Mendes apela a famílias e crianças que precisam de ajuda

View this post on Instagram

Ajudar não custa nada. Vamos apoiar o Natal Permanente da LBV – Solidariedade Sem Fronteiras. São 2.500 as pessoas abrangidas pelo apoio alimentar. As crianças das famílias beneficiadas recebem prendas. Ajude a LBV, colabore! #FernandoMendes #LBV #Natal #AjudarNãoCustaNada