Fernando Mendes estava em direto quando recebeu a notícia da morte da mãe

Fernando Mendes revelou recentemente que quando recebeu a notícia da morte da mãe, em 2018, estava em direto na televisão.

O apresentador de “O Preço Certo”, na RTP1, recordou em conversa com os jornalistas – a propósito dos 20 anos do programa, celebrados na Anadia -, alguns dos momentos menos felizes e mais complicados da sua vida. Uma dessas memórias prende-se com a morte da progenitora.

“Estou ali para fazer rir, mas comovo-me com muita facilidade. Há ali coisas que são difíceis. Já morreu muita gente durante este tempo, muita gente conhecida minha. E é preciso estar ali a rir e a sorrir”, explicou à mesa de um restaurante em Campo de Ourique.

“Quando a minha mãe morreu, eu estava a fazer um direto. Não foi fácil. Aliás, foi mesmo muito difícil. Mas tentei dar o meu melhor”, referiu ainda.