Fernando Mendes recorda o pai: “Dói como se tivesse acabado de receber a notícia”

Fernando Mendes recordou neste sábado o pai, Vítor Mendes, desaparecido há 41 anos. O apresentador da RTP1 garante que a dor não passou.

Quarenta e um anos de saudade. Fernando Mendes lembrou o pai, Vítor, que morreu há mais de duas décadas e garantiu que a dor permanece. “41 anos sem o meu pai. Aos que me foram dizendo ‘deixa estar, Fernandinho, que isso com o tempo dói menos’, digo-vos que não, que não senhor. Que ainda dói como se tivesse acabado de receber a notícia”, começou por escrever o apresentador de “O Preço Certo” (RTP1) no Facebook.

“Ele foi um dos mais amados e populares atores deste país. Popular de povo. Eu tento fazer qualquer coisa de parecido mas que nunca há de ser a mesma coisa. E nem vos digo da alegria de haver tanta gente que se lembra dele, que partilha comigo as recordações, que me vem contar as histórias dele”.

“Aquelas que nunca deixam de me fazer rir. As mesmas que de tanta saudade me fazem chorar. Ainda bem que vais mandando notícias tuas, querido papá. Que eu bem as sinto sempre que elas chegam”, concluiu Fernando Mendes.