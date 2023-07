Fernando Mendes vai apresentar “Insónia”, espetáculo a solo

O apresentador do “Preço Certo”, Fernando Mendes, vai apresentar “Insónia”, um espetáculo a solo na Maia, em outubro.

Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao final do dia, está nos ecrãs da RTP com o “Preço Certo”. Agora, além de apresentador, vai ser possível recordar um lado já sobejamente conhecido de Fernando Mendes: o de ator.

A cara do “Preço Certo” irá apresentar um espetáculo a solo dia 31 de outubro, às 21.30 horas, no Grande Auditório do Fórum da Maia. “Insónia” é o título da comédia interpretada pelo apresentador, com a autoria e encenação de Roberto Pereira e produção de Paulo Martins.

Na peça, Fernando Mendes incarna a personagem de Custódio Reis, “um vendedor de vinhos e licores que enfrenta dificuldades tanto financeiras como familiares. Ele está à beira do divórcio, já que a sua esposa, Sónia, perdeu a paciência com ele, que se tornou cada vez mais um falhado sem rumo ou grandes objetivos de vida, para além de comer, beber e dormir”, explica o comunicado.

“Ele é um marido ausente e um pai pouco presente. A única ginástica que ele faz é financeira, e a paciência que ainda lhe resta é para o trabalho. Numa certa noite, Custódio faz uma pausa para pensar e não consegue dormir. Ele sofre de uma terrível insónia. Durante essa insónia, ele questiona tudo na sua vida e tenta encontrar soluções”.

O espetáculo protagonizado por Fernando Mendes é para maiores de 12 anos e tem a duração de uma hora e meia, sem intervalo. Os bilhetes têm o valor de 25 euros.