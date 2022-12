Fernando Rocha admite que se emocionou na Gala dos Sonhos: “Fiquei com o nó na garganta”

Fernando Rocha admitiu que se emocionou durante a Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, este domingo, 4 de dezembro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

O humorista foi dono de um gesto solidário que deixou o público rendido. O comediante vai organizar um espetáculo de comédia em que os lucros revertem para ajudar Ana e o filho, Afonso, que precisa de uma viatura adaptada por sofrer de paralisia cerebral.

No dia seguinte à emissão da SIC, Fernando Rocha admitiu, no Instagram, que se emocionou durante o momento em que esteve em palco com Ana, tendo sido um dos dias mais difíceis de fazer comédia.

“A comédia é aquilo que sei fazer, mas ontem, para mim, foi sem dúvida um dos dias mais difíceis para fazer rir. Quando subi ao palco, não tinha visto o vídeo de apresentação e quando me deparei com a realidade desta mãe fiquei com o nó na garganta e só me apetecia chorar”, confessou.

“Ainda o vídeo não tinha acabado e pensei: ‘Meu Deus, como é que agora vou fazer rir? Se eu tenho vontade chorar, de abraçar esta mulher, dar-lhe conforto e esperança no futuro’. Depois lá me agarrei ao personagem do carteiro dos sonhos, engoli as lágrimas e consegui fazer o resto do ‘scketch’”, contou.

Depois de enaltecer o trabalho da família Carreira, com a associação de homenagem a Sara Carreira, o humorista apelou aos seguidores para estarem no espetáculo solidário na Lousã para ajudar Ana e o filho, Afonso.

“Chega de lamechices e vamos ao que interessa: dia 20 de janeiro no Parque Municipal de Exposições da Lousã lá estaremos a fazer um espetáculo solidário para ajudar esta mãe a comprar a carrinha adaptada para ela levar o filho dela a conhecer mundo. Conto também com a vossa generosidade e apareçam no espetáculo, as gargalhadas são por minha conta”, rematou, desejando um feliz Natal.