Após 28 dias internado devido à covid-19, Fernando Tordo deixa hospital

Depois de ter estado internado 28 dias, devido ao ter testado positivo à covid-19, Fernando Tordo já recuperou e teve, este domingo, alta hospitalar.

Quando o intérprete testou positivo ao novo coronavírus acabou por ficar internado no Hospital da Luz, em Lisboa. Agora, quase um mês depois, o cantor está recuperado e deixou a unidade de saúde.

“É com imensa alegria que comunicamos que Fernando Tordo saiu hoje do Hospital da Luz, em Lisboa, onde esteve internado 28 dias, após ter testado positivo à covid-19”, começou por revelar a agência Contos da Praça, que representa Fernando Tordo.

“Um caminho feito com muita vontade em recuperar, com o apoio fantástico da equipa que o assistiu, à qual agradece o profissionalismo e carinho prestado e a todos os que enviaram mensagens de força e apreço. Fernando Tordo, sente-se, apesar do susto, feliz por já conseguir trabalhar em novos projetos e ideias, que o têm ocupado esta última semana de internamento”, prosseguiu.

“A caminho dos 73 anos, Fernando Tordo não se deixou vencer pelo vírus que o atacou brutalmente, mesmo com muitos cuidados, preparando o lançamento de várias novidades discográficas”, pode ler-se ainda.

No final, o cantor fez questão de agradecer o trabalho dos profissionais de saúde: “O artista quer agradecer e enaltecer o trabalho de todos os que, nas mais variadas funções, estão no combate a esta pandemia”.